Quem é Alexei Navalny, o obstinado opositor de Putin que morreu atrás das grades

No final de 2023, foi transferido para uma remota colônia penitenciária no Ártico russo, onde a sua morte foi anunciada nesta sexta-feira (16).

Navalny, preso desde janeiro de 2021, foi novamente condenado em agosto passado, desta vez a 19 anos de prisão por "extremismo", pena que teve de cumprir em um dos estabelecimentos mais rígidos do sistema prisional russo.

Envenenado, preso, condenado e morto na prisão. O opositor russo Alexei Navalny pagou com a vida sua luta contra o presidente Vladimir Putin, enquanto denunciava a repressão e a corrupção de seu governo, além do ataque contra a Ucrânia.

Durante o seu julgamento por "extremismo" em agosto de 2023, condenou "a guerra mais estúpida e sem sentido do século XXI", referindo-se ao ataque russo à Ucrânia.

Durante as audiências e em mensagens transmitidas por meio de seus advogados, Navalny não deixou de denunciar Vladimir Putin, a quem descrevia como um "avô escondido em um bunker".

Navalny, de 47 anos, parecia magro e envelhecido durante as transmissões das últimas audiências em que esteve envolvido - a única forma de vê-lo. Ficou fisicamente marcado pelo envenenamento que sofreu em 2020, pela greve de fome e pelos repetidos isolamentos na prisão. Mesmo assim, a prisão não abalou a sua determinação.

Ao longo de 12 anos, o advogado Navalny, que durante algum tempo foi muito próximo do nacionalismo, se consolidou como o crítico número 1 de Putin e do seu "partido de ladrões e vigaristas", como costumava descrevê-lo.

No exílio, as suas equipes continuam divulgando investigações sobre o enriquecimento das elites políticas, algumas das quais se beneficiam diretamente do conflito na Ucrânia.

Navalny, assediado pelas autoridades e ignorado pelos veículos de comunicação oficiais, construiu notoriedade na Internet e nas redes sociais na década de 2010, graças à divulgação de investigações em vídeos virais que denunciavam a corrupção do poder russo.

O próprio Putin se recusava a pronunciar o nome daquele que se tornou o seu principal adversário.

Navalny ganhou o apoio da juventude russa, mas a sua popularidade nacional e entre outras gerações permaneceu muito limitada.

Na mídia da oposição, ele ainda era criticado por sua proximidade com a extrema direita e por sua ambiguidade sobre a anexação russa da península ucraniana da Crimeia, em 2014.

Mas seu caso entrou na pauta de opositores, ONGs e potências ocidentais quando foi envenenado em agosto de 2020 na Sibéria, em plena campanha para as eleições regionais. Ele foi transferido para a Alemanha para tratamento, com o aval do Kremlin.

Em dezembro de 2020, ele fez um agente russo admitir por telefone que o seu envenenamento foi uma tentativa de homicídio orquestrada pelos serviços secretos da Rússia.

Recusando-se a partir para o exílio, voltou ao seu país em 17 de janeiro de 2021 e foi detido no aeroporto. Dois dias depois, chocou o Kremlin ao divulgar um vídeo sobre a investigação de um palácio que Putin teria mandado construir às margens do Mar Negro. O ato gerou tanta repercussão que o presidente precisou desmentir pessoalmente a acusação.

Contudo, nem esses acontecimentos nem o envenenamento mobilizaram as multidões na Rússia, onde as manifestações foram rapidamente reprimidas. As autoridades pareciam determinadas a tornar a vida impossível ao opositor, que se dizia determinado a nunca desistir.

"Não me calarei e espero que todos aqueles que me ouvem não se calem", afirmou em setembro em um tribunal, após 12 dias de isolamento por ter denunciado a ofensiva russa contra a Ucrânia.

