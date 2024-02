O POVO News: líder da oposição contra Putin é encontrado morto em prisão

O que significa a morte do líder da oposição contra Putin e outras noticias desta sexta-feira, 16 Crédito: O POVO

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta sexta-feira, 16. Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes, a edição repercute a morte do líder da oposição russa Alexei Navalni. Ele morreu em uma colônia penal em Kharp, no Ártico russo, e pouco se sabia sobre o seu exato estado de saúde.

O opositor foi detido pelas forças de segurança de Moscou em janeiro de 2021 depois de retornar da Alemanha, onde havia se recuperado de uma tentativa de envenenamento. Sobre isso, o programa conversa ao vivo com o analista de política internacional, Vladimir Feijó.

Assista ao vivo