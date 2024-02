MDB de Nunes quer punição de Boulos por distribuição de leques no carnaval

O diretório do MDB de São Paulo, partido do prefeito Ricardo Nunes, apresentou uma representação ao Ministério Público Eleitoral contra Guilherme Boulos (PSOL), deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, por suposto uso de material de propaganda no carnaval. O motivo é a distribuição de leques aos foliões em apoio a Boulos. Ao Estadão, a equipe do parlamentar informou que a ação foi iniciativa de blocos de carnaval.

O MDB alega campanha antecipada, com "uso de evento público para o favorecimento e promoção pessoal" de Boulos. Nos leques, estavam estampadas frases como "Fica, vai ter", com uma imagem ilustrativa de um pedaço de bolo, em referência ao sobrenome do candidato, e "São Paulo mais gostoso com", também com o desenho.

"A ação constitui na farta distribuição de brindes ao público, como leques com slogans promocionais da pessoa do pré-candidato Guilherme Boulos, bem como na distribuição de materiais de propaganda a seu favor, associando-o à festa pública de rua e aos 'blocos' de carnaval que lhe serviram de palanque", afirma a representação do partido de Nunes.