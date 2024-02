Madeleine McCann: tweets sobre Bolsonaro suspendem julgamento de suspeito

Defesa alega que juíza leiga teria conduta tendenciosa nas redes sociais. No Twitter, ela teria pedido o assassinato do ex-presidente do Brasil

Juíza leiga que teria feito tweets pedindo o assassinato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é motivo para suspensão de julgamento do principal suspeito do desaparecimento de Madeleine McCann. A decisão aconteceu nesta sexta-feira, 16.

O julgamento em questão se trata de acusações de abuso sexual não relacionadas à famosa criança britânica. A suspensão, por sua vez, ocorre após o advogado Friedrich Fuelscher alegar que a juíza leiga do caso é tendenciosa, citando publicações nas redes sociais.

“Uma juíza leiga deste tipo não tem nada a ver com a participação em um julgamento criminal justo”, disse a defesa aos jornalistas do lado de fora do tribunal em Brunsvique, no norte da Alemanha.