Fuga de presos no RN: PT e juristas montam "força-tarefa" para defender Lewandowski

A estratégia do grupo é difundir manifestações em apoio à resposta da pasta quanto ao caso ocorrido em penitenciária de segurança máxima em Mossoró, no Rio Grande do Norte.

Nos bastidores, líderes do PT e juristas articulam força-tarefa em defesa ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski , alvo de críticas após primeira fuga em presídio federal ser registrada no Brasil.

O principal argumento para rebater as críticas é o de que o ministro herdou de seus antecessores o "legado" do sistema prisional, inclusive do ex-ministro Flávio Dino, que assumiu cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF).

Outra tese de defesa é destacar o perfil discreto de Lewandowski como uma qualidade. Duas pessoas próximas ao ministro disseram à CNN que ele seguiu o protocolo cauteloso mesmo em telefonemas reservados.

Em resumo, agradeceu as mensagens de apoio e disse estar colhendo informações sobre o caso na cidade e em outras unidades prisionais. Apoiadores do ministro, no entanto, admitem necessidade de dar mais "publicidade" às medidas tomadas, consideradas "bastante enérgicas" pela base do PT.

“Me parece que ele ainda mantém um cacoete de Judiciário, não vai se pronunciar enquanto não tiver todas as informações no detalhe”, contou um dos interlocutores do ministro.

De acordo com Raquel Landim, âncora da CNN, Lewandowski conversou com o presidente Luiz Inácio Lulda Silva (PT), que acompanha o caso à distância, pois cumpre agenda internacional. Ficou a cargo do secretário-executivo da Justiça, Manoel Carlos, repassar as informações sobre o telefonema a parte dos aliados que acompanham de perto a reação do ministério.