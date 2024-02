Polícia indicia Jair Renan Bolsonaro por lavagem de dinheiro em suposta fraude em empréstimo

O ex-assessor do filho de Bolsonaro também foi indiciado

Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foi indiciado pela Polícia Civil do Distrito Federal por lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso de documento falso. Ao O Globo, a defesa de Renan disse que não comentaria o caso por está sob sigilo.

O "filho 04" do ex-presidente estava sendo investigado por usar documento com informações falsas de sua empresa para conseguir empréstimo bancário que não foi pago. A suspeita surgiu por conta de uma declaração de faturamento no valor de R$ 4,6 milhões da empresa intitulada "Bolsonaro Jr. Eventos e Mídia".