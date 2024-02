O POVO News: fuga de presos gera crise entre governo e oposição

Conforme o titular do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski afirmou que eles devem estar a 15 quilômetros do local. A fuga gerou crise entre o Governo e a oposição.

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quinta-feira, 15. Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes , a edição traz as últimas a tualizações sobre a fuga de dois presos da Penitenciária Federal de Mossoró , a 280 quilômetros a oeste de Natal (RN). É a primeira vez que detentos conseguem escapar de uma penitenciária de segurança máxima do país.

A edição analisa ainda transferência de R$ 800 mil que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fez uma semana antes de viajar aos Estados Unidos no final de dezembro de 2022. Segundo a Polícia Federal (PF), lá ele aguardaria os desdobramentos da tentativa de golpe de Estado no Brasil.

Na mesma esteira, conforme a PF, áudio do ex-ajudante de ordens do ex-presidente, o tenente-coronel Mauro Cid, enviado ao então comandante do Exército, general Freire Gomes, cita visita de empresários que seriam incentivadores do projeto golpista, apurado pela PF. O empresário cearense Afrânio Barreira, dono da rede de restaurantes Coco Bambu.

Notícias internacionais também terão espaço no programa. Donald Trump será o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a enfrentar um julgamento criminal, a partir de 25 de março, por um caso de pagamentos para comprar o silêncio de uma atriz pornô.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e a jornalista de política do O POVO, Júlia Duarte.

