Escritório de deputada é invadido pela 2ª vez; PF apura suspeita de crime político

De acordo com informações divulgadas, servidores chegaram para trabalhar e encontraram gavetas reviradas. A invasão aconteceu pelos fundos do local, onde uma grade foi arrombada e o vidro quebrado. "Dessa vez, fuçaram todas as gavetas e deixaram muito sangue. Também mexeram em uma pasta de documentos de prefeituras que enviaram ofícios pedindo ajuda na saúde, infraestrutura. Não sabemos o que está faltando direito ainda. Felizmente, todos os documentos estão em Brasília também, nos computadores", informou Silvye .

Em vídeos, a parlamentar mostra como o ambiente ficou após a invasão, além das marcas de sangue deixadas no ambiente. Depois do ocorrido no ano passado, com medo, a deputada por Goiás chegou a trocar o endereço do escritório. Questionada do porquê do local não ter câmera de vigilância, a parlamentar escreveu que, depois da mudança, não pagou para colocar em um novo local. "Tudo tem custo, mas no novo endereço pode ter certeza que terá" . Ao jornal, a deputada informou que o escritório tem alarme, mas não foram acionados no momento da invasão.