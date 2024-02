Entenda por que ala da Vai-Vai gerou críticas entre delegados no Carnaval 2024

O Vai-Vai expressou, por meio de suas fantasias, uma crítica contra os policiais do Choque, o que gerou indignação entre os deputados Crédito: Reprodução/ Instagram @vaivaioficial

O desfile da maior ganhadora do Carnaval paulista, a Vai-Vai, no último sábado, 10, gerou repercussão ao trazer para o Sambódromo do Anhembi um "manifesto paulista", com uma série de críticas que permeiam a cidade. Em uma das alas, os integrantes da escola representaram a tropa de choque da Polícia Militar (PM) com chifres e asas negras em alusão à figura de demônios. O que gerou embates nas redes sociais e rendeu até pedidos que recursos públicos fossem cortados. Mais informações ao vivo: Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine No segundo, e último dia, de desfiles de São Paulo, a escola apresentou o samba-enredo “Capítulo 4, Versículo 3 – Da rua e do povo, o Hip Hop: um manifesto paulistano”, que fez referenciou entre outros temas, o álbum “Sobrevivendo no Inferno”, do grupo de rap Racionais MC’s, lançado em 1997. O disco é considerado como um dos mais importantes do gênero e configurou a lista da revista Rolling Stone.

O desfile ganhou críticas do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo (Sindpesp) que afirmou que a escola "tratou com escárnio a figura de agentes da lei". "É de se lamentar que o carnaval seja utilizado para levar ao público mensagem carregada de total inversão de valores e que chega a humilhar os agentes da lei", diz a nota do sindicato. Deputados da Frente Parlamentar de Segurança Pública da Câmara, conhecida como bancada da bala, foi na mesma linha, e afirmaram que o desfile "demonizou" a polícia. O deputado federal Capitão Augusto (PL-SP) e a deputada estadual Dani Alonso (PL-SP) enviaram ofício ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e ao prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), em que defendem uma punição para a escola. Os parlamentares querem que a agremiação seja impedida de receber recursos públicos tanto da Prefeitura de São Paulo como do Estado no próximo ano.

A escola publicou nota defendendo o desfile aconteceu sem a "intenção de promover qualquer tipo de ataque individualizado ou provocação", mas que a ala, assim como as 19 apresentadas pela escola, homenageiam um movimento. "A ala retratada no desfile de sábado, da escola de samba Vai-Vai, à luz da liberdade e ludicidade que o carnaval permite, fez uma justa homenagem ao álbum e ao próprio Racionais Mcs", disse. "Vale ressaltar que, neste recorte histórico da década de 90, a segurança pública no estado de São Paulo era uma questão importante e latente, com índices altíssimos de mortalidade da população preta e periférica", apontaram ainda. E seguiram: "Além disso, é de conhecimento público que os precursores do movimento hip hop no Brasil eram marginalizados e tratados como vagabundos, sofrendo repressão e, sendo presos, muitas vezes, apenas por dançarem e adotarem um estilo de vestimenta considerado inadequado pra época. O que a escola fez, na avenida, foi inserir o álbum e os acontecimentos históricos no contexto que eles ocorreram, no enredo do desfile".