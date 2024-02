Visitas ao Alvorada e dados de celular fortalecem acusação contra Bolsonaro sobre minuta golpista

Além de ter conhecimento do documento, as informações conseguidas pela Polícia indicaram que o ex-presidente modificou o texto e o apresentou a militares. A defesa de Bolsonaro, no entanto, afirma que o ex- presidente desconhecia o conteúdo e que ele “jamais compactuou com qualquer movimento que visasse a desconstrução do Estado Democrático de Direito ou as instituições que o pavimentam".

A existência da minuta foi levantada por Cid, por meio de uma delação premiada . O texto previa a convocação de novas eleições após a “inevitável” derrota de Bolsonaro em 2022, além da prisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que, hoje, autoriza a operação da PF.

Registros de movimentações do Palácio do Alvorada e dados descobertos no celular de Mauro Cid confirmam o relato do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL) de que o ex-presidente sabia da minuta golpista e a teria analisado e feito ajustes. Os dados constam em um documento da investigação da Polícia Federal (PF), conseguidos pelo portal g1.

Cronologia das modificações da minuta indicam três dias-chave

Segundo a PF, a participação de Bolsonaro na concepção da minuta ocorreu especialmente em três ocasiões.

No dia 19 de novembro, uma versão inicial do texto foi entregue ao ex-presidente pelo assessor da presidência para assuntos internacionais, Filipe Martins, o advogado Amauri Saad e o padre José Eduardo de Oliveira e Silva. Os três estavam juntos no local segundo os registros de entrada e saída do Palácio do Alvorada. Mauro Cid havia chegado às 8h34min da manhã.

De acordo com Cid, Bolsonaro teria determinado a Martins alguns ajustes na minuta, deixando apenas o que consta na versão final: a prisão de Alexandre de Moraes e as novas eleições. Antes, o texto incluía a prisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes e do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

As modificações foram entregues por Martins em 7 de dezembro e, em seguida, apresentadas a militares pelo ex-presidente. Registros de entrada e saída indicam as presenças, no Alvorada, do comandante do Exército, Freire Gomes, do comandante da Marinha, Garnier Santos, e do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira.

Os ex-assessores de Bolsonaro, Tércio Arnaud e Sergio Rocha Cordeiro também estiveram no local. O advogado Amauri Feres Saad pode ter comparecido sem ter sido registrado, tendo em vista que seu telefone estava na Estação Rádio Base (ERB) do Alvorada.