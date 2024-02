Imigração é principal interesse de eleitores nas eleições presidenciais nos EUA

Pesquisa divulgada pela Havard CAPS-Harris em janeiro mostra que a maior preocupação dos eleitores que irão votar para presidente dos Estados Unidos é com a questão imigratória. O levantamento revela que 35% dos entrevistados indicaram que as propostas dos candidatos para solucionar problemas relacionados a imigração ilegal nos Estados Unidos, sobretudo na fronteira com o México, serão decisivas na escolha do voto. É a primeira vez que o tema supera a questão da inflação, esta com 32% dos votos dos entrevistados. De acordo com o advogado Marcelo Gondim, a questão imigratória sempre desponta como uma das protagonistas do debate público. Contudo, analisa Gondim, eleitores estão mais envolvidos com o pleito do que jamais estiveram.

"A sociedade norte-americana nunca esteve tão envolvida e atenta a este assunto quanto atualmente, muito por conta do que acompanhamos durante o governo Trump, em que muitas medidas restritivas contra imigrantes foram adotadas, e durante o governo Biden, que não conseguiu resolver a maior crise humanitária na fronteira que os EUA já presenciaram. Naturalmente, em um país cada vez mais polarizado entre republicanos e democratas, propostas sobre políticas imigratórias serão fundamentais para a escolha de quem estará no comando da Casa Branca a partir do próximo ano”, afirmou o advogado, via assessoria de imprensa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A data da eleição é 5 de novembro. Trump tende a implementar regras mais duras que as do governo anterior, se eleito. Biden aposta em discurso voltado a uma ideia de reforma imigratória como modo de resolução do impasse.