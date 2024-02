Deputados pedem a Tarcísio e Nunes que barrem recursos para Vai-Vai em 2025

O deputado federal Capitão Augusto (PL-SP) e a deputada estadual Dani Alonso (PL-SP) enviaram ofício ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e ao prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), em que defendem uma punição para a escola de samba Vai-Vai. Os parlamentares querem que a agremiação seja impedida de receber recursos públicos tanto da Prefeitura de São Paulo como do Estado no próximo ano.

A escola desfilou no sábado, 10, e levou ao Anhembi um enredo em homenagem ao hip-hop. Uma das alas era composta por pessoas fantasiadas de policiais do Batalhão de Choque. Elas usavam chifres e asas vermelho-alaranjadas, fazendo alusão a demônios. As alegorias provocaram protestos da Frente Parlamentar de Segurança Pública da Câmara, a chamada bancada da bala, e de entidade de delegados.

Sanção