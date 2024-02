Defesa de Bolsonaro diz ter pedido ao STF devolução de passaporte

A defesa de Jair Bolsonaro (PL) protocolou no Supremo Tribunal Federal (STF) pedido de devolução do passaporte do ex-presidente. Conforme o advogado Paulo Cunha Bueno, Bolsonaro nunca forneceu sinais de que se evadiria do Brasil.

Quando foi à Argentina para a posse do presidente Javier Milei, diz o advogado ao portal de notícias g1, a Suprema Corte foi informada.

O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, determinou que Bolsonaro entregasse seu passaporte na operação Tempus Veritatis, para esclarecimento referente à suspeita de tentativa de golpe contra a democracia do País.