Malafaia aluga trio elétrico para evento de Bolsonaro em São Paulo

O evento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que será realizado no dia 25 de fevereiro em São Paulo, deve contar com um trio elétrico alugado pelo pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Segundo Bolsonaro, o evento será para "rebater" o que vem sendo investigado pela Polícia Federal (PF). A organização cumpriu mandados na esteira de que Bolsonaro , ministros e outros aliados planejaram um golpe de Estado.

Ele também criticou a atuação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, chamado por ele de "ditador de toga". "Essa última ação dele mandando oficiais na casa de oficiais generais de alta patente, militares da ativa, prendendo gente, mandar prender o passaporte do presidente. Isso é uma vergonha", disse nas redes sociais.

Denominada de "Tempus Veritatis", a operação visa apurar a “organização criminosa que atuou na tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito, para obter vantagem de natureza política com a manutenção do então presidente da República [Bolsonaro] no poder”.