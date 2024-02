A 'hora da verdade' para Bolsonaro

Bolsonaro, que se afirma vítima de "perseguição", foi impedido de sair do país na quinta-feira no âmbito da operação "Tempus veritatis" - a hora da verdade, em latim.

Outros de seus colaboradores foram alvo de mandados de busca ou de prisão.

Mas são as 135 páginas da decisão judicial que autorizou a operação que tiveram o efeito de uma bomba no país: trata-se de um suposto plano premeditado para garantir que Bolsonaro permanecesse no poder.

Por que essas revelações são comprometedoras?

Segundo os investigadores, a suposta trama golpista começou a ser elaborada muito antes dos ataques de 8 de janeiro de 2023, quando milhares de apoiadores de Bolsonaro, insatisfeitos com a derrota eleitoral de seu líder para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, invadiram as sedes dos Três Poderes em Brasília.

Apoiado por ministros, conselheiros e altos comandantes militares, Bolsonaro vinha colocando em dúvida a confiabilidade das urnas há meses.

"Não se trata de um delírio de um ou outro assessor, mas de uma ação organizada com a presença de vários ministros e do presidente da república. É extremamente grave", destaca o professor de Ciência Política da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Geraldo Monteiro.