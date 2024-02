Padre alvo de operação da PF diz estar com a consciência tranquila: "Não tenho nada a temer"

A PF identificou que o padre participou de uma reunião no Palácio do Planalto que foi discutida a minuta de um golpe de Estado

O padre José Eduardo de Oliveira e Silva, que foi um dos alvos da operação deflagrada pela Polícia Federal (PF) na quinta-feira, 8, disse estar com a "consciência tranquila" e afirmou que sempre desempenhou sua função de sacerdote. A PF identificou que o padre participou de uma reunião no Palácio do Planalto , ocasião em que teria sido discutida a minuta golpista para impedir a posse do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ele afirmou que teve seu celular e computador apreendido pelos agentes, mas que não passou as senhas por que não queria divulgar o conteúdo de fiéis que se consultam com ele. O padre disse que vereadores, deputados, senadores, juízes e desembargadores são alguns dos que pede aconselhamento a ele. "Existe toda uma proteção por eu ser sacerdote, infelizmente eu não posso dispor dos segredos outros de todo modo que vocês podem ficar tranquilos que as pessoas que me consultam", afirmou em pronunciamento em seu canal no Youtube.

O sacerdote, que atua na diocese de Osasco, São Paulo, também está na mira da operação que apura uma organização criminosa que atua na tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito após a eleição de 2022, a Operação Tempus Veritatis. Sobre isso, ele disse não temer e fez um paralelo ao chamar de o momento de atribulação "Quando a gente é assinalado com algum tipo de contradição, a gente fica alegre, sereno e confiante em Deus", disse.

"Eu não tenho nada a temer, estou com a consciência tranquila, eu sempre me ocupei apenas com meus deveres sacerdotais, todos os meus posicionamentos em demais questão são muito tranquilos, eu não sou uma pessoa que gosta de polêmica, sempre estou dentro da minha posição sacerdotal que é a minha posição", apontou ainda.

Na representação da PF, é informado que o padre "possui um site com seu nome no qual foi possível verificar diversos vínculos com pessoas e empresas já investigadas em inquéritos correlacionados à produção e divulgação de notícias falsas".