OAB nacional pede que STF recue de restrições a advogados; seccional do Ceará apoia

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) encaminhou petição ao Supremo Tribunal Federal (STF) pela derrubada da proibição de comunicação entre advogados que consta na decisão sobre a operação Tempus Veritatis, deflagrada pela Polícia Federal nessa quinta-feira, 8. A autorização para os procedimentos da PF foi assinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A operação busca esclarecer os detalhes da tentativa criminosa de golpe contra a democracia. O projeto para o qual militares de alta patente colaboraram consistia na manutenção do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Poder, mesmo após derrota para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), atual presidente.

A PF realizou quatro mandados de prisão preventiva e 48 medidas cautelares diversas da prisão, entre as quais a entrega de passaportes em até 24 horas, a suspensão do exercício de função pública e a proibição de contato entre investigados, inclusive por meio de advogados que representam os alvos da operação. É o ponto contra o qual a OAB peticionou. A operação ocorreu em vários estados, inclusive no Ceará. Dois generais cearenses foram alvos de medidas judiciais da operação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Conforme o presidente nacional da Ordem, a medida contra a proibição foi tomada pela necessidade de assegurar direitos dos profissionais da advocacia, as chamadas "prerrogativas". "Advogados não podem ser proibidos de interagir nem confundidos com seus clientes”, diz o presidente Simonetti.