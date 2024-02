O POVO News: as reações ao vídeo de Bolsonaro incitando o golpe com ministros

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta sexta-feira, 9. Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes, a edição traz as reações do vídeo da reunião ministerial usado como base da operação da Política Federal (PF) que mirou o presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados. O grupo é suspeito de tentar articular uma um golpe de Estado.

Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes , autorizou a divulgação do vídeo da reunião ministerial do dia 5 de julho de 2022 em que se encontrou a cúpula do Governo Federal. O registro foi apreendido pela PF no computador do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.





Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Assista ao vivo: