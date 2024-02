Correção: 'Vocês já sabem sobre isso', diz Padilha após pergunta sobre rompimento com Lira

O ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais), responsável pela articulação política do governo, desconversou nesta sexta-feira, 9, quando perguntado sobre sua relação com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Padilha é o principal alvo de Lira dentro do governo federal. Em Brasília, é sabido que o presidente da Câmara cortou interlocução com o ministro.

O ministro das Relações Institucionais deu as declarações no Palácio da Alvorada ao lado do líder do governo na Câmara, José Guimarães. Eles foram à residência oficial para uma reunião com Lula, que mais cedo havia recebido Arthur Lira. Guimarães é próximo do presidente da Câmara.

Como mostrou mais cedo o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o encaminhamento da reunião entre Lula e Lira foi que os dois presidentes terão diálogo mais direto.

Além disso, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, passará a ter funções de interlocução com o Legislativo.

Apesar disso, Padilha negou que Lula tenha retirado protagonismo da Secretaria de Relações Institucionais. Segundo ele, o presidente reafirmou o papel da pasta e dos líderes do governo no Legislativo - Randolfe Rodrigues (Congresso) e Jaques Wagner (Senado), além de Guimarães.

"Quanto mais ministros dialogando, sob a coordenação do Ministério das Relações Institucionais e sob a liderança do presidente Lula, cada vez melhor", declarou Alexandre Padilha.