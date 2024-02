O POVO News: Bolsonaro e aliados são alvos da PF por suspeita de golpe

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quinta-feira, 8. Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes , a edição traz as últimas informações sobre a operação da Política Federal (PF) que mirou o presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados que teriam atuado numa tentativa de golpe de Estado.

O programa destrincha ainda a lista de alvos da operação, entre eles, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Ele foi preso em flagrante com por porte ilegal de arma.

As medidas judiciais foram cumpridas nos seguintes estados: Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Ceará, Espírito Santo, Paraná e Goiás, além do Distrito Federal. O Exército Brasileiro acompanha o cumprimento de alguns mandados.

O plano original para uma tentativa de golpe de Estado pedia novas eleições e a prisão de "diversas autoridades, entre as quais os ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, além do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco". A previsão estava na minuta de golpe discutida junto a comandantes das Forças Armadas.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política e colunista do O POVO, Henrique Araújo.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h (Nesta quinta, 8, excepcionalmente às 17h)

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO

Siga o canal de Política do O POVO no WhatsApp