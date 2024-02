Não tenho problema em sentar com Zema e conversar sobre solução da dívida de MG, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que realiza um périplo pelos palanques de um Sudeste com governadores com influência bolsonarista, afirmou nesta quinta-feira, 8, que não tem problema em se reunir com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo). "Nossa relação institucional não é uma relação pessoal", disse o presidente.

Segundo Lula, seu primeiro contato com o governador será nesta quinta. Apesar do interesse de Zema de discutir a dívida do Estado, o presidente afirmou, em entrevista à Rádio Itatiaia, que o tema não está nas suas mãos.

"Eu disse a ele que a dívida não é discutida comigo ainda porque ela está na área da Fazenda e está na área da Casa Civil, da Advocacia-Geral da União, e do Ministério de Minas e Energia. Mas, quando o processo estiver pronto, eu não tenho nenhum problema de sentar com o governador Zema em Belo Horizonte, em Brasília, em qualquer lugar", disse o presidente.