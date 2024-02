Marinho: É importante que Pacheco entenda que o papel dele é ser presidente do Congresso

O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), disse que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), precisa "entender" seu papel enquanto chefe do Legislativo e defensor das prerrogativas dos parlamentares.

"Acho que é importante que Pacheco entenda que o papel dele é ser presidente do Congresso e defender as prerrogativas dos parlamentares, a Constituição, a ordem, o devido processo legal, a harmonia entre os Poderes e separação entre os Poderes", disse Marinho ao ser questionado sobre a nota divulgada por Pacheco mais cedo diante das revelações no âmbito da operação Tempus Veritatis, da Polícia Federal.

Pacheco afirmou que os fatos narrados pelos investigadores demonstraram uma "ação insensata encabeçada por uma minoria irresponsável" de militares e civis que "previa impor um Estado de exceção e prisão de autoridades democraticamente constituídas".