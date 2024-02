Lula diz desejar que Bolsonaro tenha a presunção de inocência que ele não teve

Os generais cearenses Estevam Cals Theóphilo Gaspar de Oliveira, ex-chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército, e Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, também foram alvos de medidas judiciais. O Ceará é um dos alvos em que ações foram cumpridas. Os outros são: Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Paraná, Goiás e Distrito Federal.

O POVO entrou em contato e a questionou sobre os endereços visitados no Ceará, assim como os postos ocupados pelos alvos da operação que residem no Estado. A PF respondeu: "As informações estão restritas à nota." A Polícia Federal apura organização criminosa que atuou na tentativa de golpe de Estado para "obter vantagem de natureza política com a manutenção no então presidente da República no poder."



Quando Lula diz não ter tido presunção de inocência assegurada, se refere à força-tarefa da Operação Lava Jato e a condenação a nove anos e seis meses de prisão, em sentença assinada pelo ex-juiz federal Sergio Moro, responsável pelos processos da Lava Jato em primeira instância. Moro teve atuação considerada parcial pelo plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) no processo envolvendo Lula e o apartamento tripléx, no Guarujá, no litoral de São Paulo.