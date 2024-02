Lula acena a Zema e diz que presidente não tem que se preocupar com partido do governador

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acenou ao governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e afirmou que o papel do chefe do Executivo não é ficar "preocupado" com o partido do gestor estadual. De acordo com Lula, o que é preciso é ter "responsabilidade de relacionamento".

"O papel do presidente da República não é ficar preocupado a qual partido pertence o governador, mas é ficar preocupado com o povo do Estado que elegeu seu governador", declarou o petista em cerimônia de Anúncio de Pacote de Investimentos para o Estado nesta quinta-feira, 8. "Dois políticos podem ser de partidos diferentes", acrescentou. Ao lado do presidente, o governador foi vaiado no evento.

De acordo com Lula, o que a gestão anunciará de investimento para Minas Gerais "não é um pensamento do governo federal". "É o resultado do compartilhamento de uma política pública civilizatória que resolvemos adotar no País".