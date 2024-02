Rui Costa diz que interesse nacional deve superar 'vaidades pessoais' entre governo e Congresso

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o interesse nacional deve se sobrepor a eventuais "diferenças ou vaidades pessoais" entre o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o Congresso Nacional. De acordo com o ministro, quanto mais aberto e transparente for o diálogo, melhor para o País.

"Acho que o interesse nacional deve se sobrepor a eventuais diferenças pessoais, ou vaidades pessoais, seja quem for, é fundamental colocar o interesse na nação e quanto mais transparente e aberto for o debate, melhor", declarou em evento CEO Conference Brasil 2024, promovido pelo BTG Pactual, nesta quarta-feira, 7.

Na segunda-feira, 5, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), usou o discurso de abertura do ano Legislativo para mandar recado direto ao governo. Em meio ao descontentamento de parlamentares com cortes no pagamento de emendas do Orçamento, Lira avisou que o Congresso respeita os acordos políticos e cobrou do governo compromisso com "a palavra dada".