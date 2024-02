CGU demite Abraham Weintraub da Unifesp por faltas injustificadas

O ex-ministro da Educação Abraham Weintraub foi demitido da função de professor na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) por faltas injustificadas. A determinação é da Controladoria Geral da União (CGU) e foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 7. Com a decisão, o ex-ministro fica impedido de exercer funções de confiança no Executivo federal por 8 anos.

Weintraub era professor de ciências contábeis desde 2014, mas já estava com os vencimentos suspensos desde abril de 2023, quando foi iniciado o processo administrativo para apurar faltas injustificadas dele e de Daniela Weintraub, sua esposa e também professora da universidade.

Não foi o primeiro processo administrativo aberto na Unifesp contra Weintraub. O ex-ministro já foi investigado pela universidade por utilizar, sem autorização, o logotipo da instituição em consultorias particulares. Essa sindicância foi arquivada por falta de provas em 2022.