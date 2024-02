Morre Sebastián Piñera, ex-presidente do Chile, em acidente de helicóptero, diz jornal

O ex-presidente nasceu em 1949, em Santiago. Era membro do Partido Democrata Cristão (DC). Conforme o La Tercera, no plebiscito de 5 de outubro de 1988, tornou pública seu "não" à continuidade do regime militar de Augusto Pinochet.

O ex-presidente do Chile Sebastián Piñera, 74, morreu nesta terça-feira, 6, em acidente de helicóptero, diz o jornal La Tercera. O acidente teria ocorrido na comuna de Lago Ranco, na região centro-sul do Chile, região de Los Ríos. Quatro pessoas estavam na aeronava e três delas foram encontradas pelas equipes de emergência. A aeronave estaria a 40 metros de profundidade.

O ex-presidente tinha ido almoçar na casa de um amigo, o empresário José Cox, e chovia no momento do acidente.

Duas vezes presidente do Chile, Piñera foi a principal figura política da direita no país desde o fim da ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Foi o primeiro político fora do espectro da centro-esquerda a ser eleito presidente em duas décadas, quando venceu em 2010. Depois, Piñera se tornou o único político entre conservadores e liberais a alcançar a Presidência em duas oportunidades, ao vencer as eleições de 2018, em uma trajetória política marcada tanto por momentos de crescimento econômico, quanto por polêmicas - principalmente envolvendo confusões entre a gestão de seu patrimônio privado e sua vida pública.

com Agência Estado