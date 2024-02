Comissão do Senado aprova projeto que prevê fim das 'saidinhas' de presos

Um projeto de lei que proíbe as "saidinhas" de presos em datas comemorativas foi aprovado na Comissão de Segurança Pública do Senado Federal. O texto foi aceito por unanimidade nesta terça-feira, 6, e atinge detentos em regime semiaberto. Se aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), o PL passará por votação no Plenário.

Tramitando desde 2013, o PL foi aprovado na Câmara de Deputados em 2022. No início, o texto previa limite para saídas temporárias, mas foi alterado quando corria na Câmara sob relatoria do deputado Guilherme Derrite (PL-SP). Hoje, o relator é o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).