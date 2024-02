Após se encontrar com Tarcísio, Lula faz acenos ao governador do Rio

Menos de uma semana após se encontrar com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o presidente Luiz Inácio da Silva visitou o Rio de Janeiro nesta terça-feira, 6, e se comprometeu com outro aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), com investimentos no Estado.

"Eu duvido que um presidente investiu mais no Rio de Janeiro do que eu investi de 2003 a 2010. Vamos investir mais do que qualquer outro presidente investiu. Já investimos na Petrobras e vamos voltar a fazer plataformas, fazer navios, fazer sondas. Vamos voltar a investir", afirmou Lula.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao lado de políticos do PP e de aliados de Castro, o presidente se emocionou ao falar sobre a entrega de 832 residências de um conjunto habitacional em Magé (RJ) nesta manhã. Em um discurso de apelo social, Lula disse que é preciso "cuidar dos pobres".