Após agressões na CMFor, Conselho de Ética não foi acionado até o momento

Ao O POVO, a vereadora Enfermeira Ana Paula (de saída do PDT) disse não ter sido notificada sobre boletins de ocorrência (B.O). Na ocasião, ela também informou não ter recebido convite para conversar com o presidente da CMFor, Gardel Rolim (PDT), para discutir a agressão.



De acordo com Martins, houve uma reunião da Mesa Diretora e, na ocasião, foi pedido cautela aos parlamentares, principalmente em ano eleitoral. "Nós nos reunimos ontem para tratar sobre o andamento das sessões esse ano; pedir, obviamente, tranquilidade aos vereadores. A gente sabe que é um ano eleitoral, mas tem que se manter respeito, tranquilidade e harmonia entre todos os 43 vereadores".



O vice-presidente disse, ainda, que, caso acionado, o Conselho agirá "com base no contraditório e na ampla defesa". "Ele ainda não foi provocado por nenhum cidadão, que pode ser provocado por qualquer cidadão de Fortaleza e obviamente pelos ofendidos. A própria vereadora Ana Paula pode acionar também", finalizou.



Relembre



O episódio de violência ocorreu durante a retomada dos trabalhos no Legislativo municipal de Fortaleza. Na oportunidade, professores e profissionais da saúde protestaram pedindo reajuste salarial ao prefeito José Sarto (PDT), presente na solenidade.

Uma primeira agressão, à vereadora Cláudia Gomes, ocorreu quando Ana Paula protestava diante do prefeito e o presidente Gardel tentava tirá-la de lá. Cláudia se envolveu no tumulto e Ana Paula a empurrou no rosto. A agressão ocorreu após a sessão ter sido suspensa. Vídeos mostraram a vereadora Ana Paula agredindo Juninho com tapas e soco. De acordo com o suplente de vereador, a parlamentar teria caído e, em seguida, insinuado que teria sido empurrada por ele.

Em entrevista coletiva minutos depois, Ana Paula alegou “adoecimento mental” pela perseguição política que sofre na CMFor. Ela ainda disse que Juninho havia “filmado suas roupas íntimas” .“Estou de saia, como vocês podem ver, e o cara estava filmando minha calcinha. Eu não posso ser conivente com isso. Filmar minha calcinha eu não permito. Quem estava ali viu que minha calcinha apareceu e ele estava me filmando”, comentou.