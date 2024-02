Anderson Torres pede para manter salários que recebeu da PF enquanto ficou preso

O ex-ministro da Justiça Anderson Torres (governo Bolsonaro) entrou com uma ação para manter os salários que recebeu da Polícia Federal (PF) no período em que ficou preso preventivamente, por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF), na investigação sobre os atos golpistas do dia 8 de Janeiro.

Anderson Torres é delegado de carreira da PF. A corporação pediu a devolução dos R$ 87,5 mil depositados ao longo dos quatro meses em que ele ficou preso no 19.º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal. Ele foi notificado da cobrança em dezembro do ano passado.

A defesa do ex-ministro afirma que a exigência é ilegal, porque ele sequer foi denunciado no caso. Também lembra que, em 2014, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que servidores públicos afastados das funções por prisão cautelar não podem sofrer descontos no contracheque.