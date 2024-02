Rui Costa minimiza recados de Lira durante discurso e foca em trechos onde há sinergia

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, minimizou os recados do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), durante o forte discurso do deputado na abertura do ano Legislativo. Mesmo com as declarações do presidente da Câmara, o ministro preferiu se atentar aos trechos onde disse haver uma "sinergia" entre as falas de Lira e as intenções do governo federal.

"Vocês perceberam que há uma sinergia, uma coincidência, entre as prioridades elencadas pelos presidentes das Casas com o Governo", disse, pontuando as falas de Lira e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), sobre a regulamentação da agenda fiscal e ações de atividade econômica.

"Não achei preocupante", continuou, sobre o discurso de Lira. "Ele fala em nome do Parlamento e é importante que o Parlamento se manifeste", acrescentou. "Tem uma concordância entre a fala dele e o nosso entendimento quando ele diz que errará quem apostar no confronto do Legislativo com Executivo. Então isso para mim é uma sinalização extremamente positiva de quem quer o diálogo", continuou.