O POVO News: começa julgamento de Daniel Alves, acusado de agressão sexual

A edição também fala sobre o início das atividades legislativas no Congresso Nacional em ano eleitoral

Na primeira audiência, ele conseguiu a condição de depor por último perante a Justiça espanhola. Conforme jornais do país, a denunciante, durante depoimento confidencial, voltou a acusá-lo de agressão sexual. O julgamento tem previsão de três dias de duração — de segunda a quarta-feira, 7.

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta segunda-feira, 5. Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes , a edição traz as últimas informações sobre o início do julgamento do jogador Daniel Alves, preso na Espanha . O atleta é acusado de agressão sexual contra uma mulher em uma boate de Barcelona. O crime teria acontecido em dezembro de 2022.

A edição aborda ainda o início das atividades legislativas no Congresso Nacional em ano eleitoral. Em outubro acontecem as eleições municipais, para vereador e prefeito, o que deve agitar o mundo da política brasileira. Os deputados e senadores também estão de olho nos sucessores de Arthur Lira (Progressistas) e de Rodrigo Pacheco (PSD), nas presidências das casas legislativas.



A edição trará ainda atualizações das ações das tropas da Polícia Militar enviadas da capital para a Baixada Santista, região do litoral de São Paulo, após o assassinato do soldado Samuel Wesley Cosmo, 35, na noite de sexta-feira, 2. A investidas resultaram na morte de ao menos seis pessoas neste sábado, 3. Em todos os casos, os policiais afirmam que reagiram depois de as pessoas atirarem contra eles.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política e colunista do O POVO, Henrique Araújo.

