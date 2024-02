Jato da FAB que transportava Lula abortou decolagem e voltou para pátio militar em SP

O jato da Força Aérea Brasileira (FAB) que transportava o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) abortou a decolagem e retornou para o pátio militar do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, neste domingo, 4. Às 16h44, o FAB01, que é o prefixo do avião presidencial quando transporta o chefe do Executivo, iniciou a corrida na pista 01 de Congonhas, mas interrompeu o processo em seguida.

A aeronave, que é um modelo Airbus A-319 foi liberada para iniciar outro procedimento de decolagem às 17h05, sem outras interrupções. A informação foi divulgada pelo site Aeroin, com imagens gravadas e compartilhadas pelo canal Golf Oscar Romeo, no YouTube.

No final de semana, o petista cumpriu agenda na capital paulista. Na sexta-feira, 1º, ele participou da cerimônia do 132º aniversário do Porto de Santos e visitou a fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo. Lula também esteve no evento de filiação da ex-prefeita Marta Suplicy ao PT. Marta será vice na chapa encabeçada pelo deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) na disputa pela Prefeitura da capital paulista.