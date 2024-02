Inscrições para o concurso da Câmara de Fortaleza encerram às 16h de hoje

Serão 78 vagas ofertadas com remuneração de R$ 4 mil a R$ 7 mil. Prova será realizada no dia 7 de abril

A inscrições para o concurso público da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) podem ser realizadas até às 16h horas desta segunda-feira, 5. Interessados devem acessar o site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e preencherem as informações solicitadas, além de realizarem o pagamento da taxa de inscrição (detalhes no fim da matéria).

Conforme o edital, serão 78 vagas ofertadas: 30 para nível médio e outros 48 cargos para nível superior. A prova ocorrerá em 7 de abril, com horários variados. Para as vagas de nível médio, o exame será pela manhã, de 8h às 11h. Já as de nível superior, de 14h às 19h.



A remuneração inicial em carreira consiste em R$ 4.740,52, para o cargo de agente administrativo, destinado ao nível médio. Já as demais oportunidades contarão com o salário de R$ 7.110,79.