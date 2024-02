Governo pede ao STF que mantenha suspensão de ações sobre marco temporal de terras indígenas

A AGU aponta que, nesse contexto de insegurança, inúmeros processos de reintegração de posse podem retomar andamento, "inclusive em áreas de alta conflituosidade, como o Sul da Bahia e o Mato Grosso do Sul".

"As comunidades indígenas encontram-se em situação de imensa vulnerabilidade diante da iminência de que os processos judiciais e inúmeras decisões desfavoráveis retomem seu andamento sem que seja possível à AGU atuar com clareza, tanto em âmbito judicial, quando administrativo", afirma o órgão na manifestação.

Os processos estão suspensos desde maio de 2020 por determinação do ministro Edson Fachin, relator da ação que discutiu a constitucionalidade do marco temporal. Na ocasião, o ministro determinou que a suspensão valeria até o fim do julgamento ou da pandemia de covid-19, o que ocorresse por último.