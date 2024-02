Márcio França e Alckmin destacam momento histórico de filiações para o PSB

O ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França, e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmam que as filiações deste domingo, 4, ao Partido Socialista Brasileiro (PSB) representam um "momento histórico" para a sigla. Filiaram-se na manhã deste domingo o senador Cid Gomes (CE), a ex-governadora do Ceará e atual secretária-executiva do Ministério da Educação, Izolda Cela, 40 prefeitos do Ceará, mais de 100 vereadores em todo o Estado e 40 mulheres.

"Nesses 41 anos em que sou filiado ao PSB, essa é a mais expressiva, com o maior número de pessoas se filiando ao mesmo tempo em toda a história do partido", disse França, durante discurso no evento que aconteceu em Fortaleza e contou com a presença de diversas lideranças da sigla.

Para Alckmin, foi "um dia histórico". "O [presidente nacional do PSB] Carlos Siqueira me ligou diversas vezes destacando a importância desse encontro", afirmou o vice-presidente.