Marta volta ao PT para ser vice de Boulos e recebe afagos após rompimento

Ovacionada pela militância, a ex-prefeita de São Paulo, Marta Suplicy retornou ao PT após nove anos nesta sexta-feira, 2, e disse que sua missão é lutar para derrotar o bolsonarismo na capital paulista e preservar a democracia. "Eu estou de volta ao meu aconchego, à minha raiz", disse ela logo no início de seu discurso, com a voz embargada. O peso da volta de Marta para o PT foi representado pelas presenças do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), que no passado foi duramente criticado pela ex-prefeita. Marta deixou o PT em 2015, com ataques à legenda, e votou a favor do impeachment de Dilma Rousseff.

Para Boulos, a chegada de Marta é um passo na direção da formação do que ele chamou de frente democrática contra a "frente do autoritarismo", que na visão dele é representada por Nunes e Bolsonaro. O psolista rechaçou qualquer chance da dobradinha ser marcada por brigas e desentendimentos, mesmo com as farpas do passado, porque "unidade não se faz entre iguais" e sim entre os diferentes.

Lula também aproveitou o momento para dar um recado à militância e aos dirigentes do partido. Para o presidente, é preocupante o desempenho do PT na última eleição municipal na capital. "A pergunta que faço é a seguinte: como um partido que tem 20% de preferência eleitoral, só teve 5% de votos para vereadores. Alguma coisa está errada", disse.

As marcas da gestão de Marta Suplicy (2001-2004) à frente de São Paulo, como o Bilhete Único e os Centros Educacionais Unificados (CEUs) foram repetidamente citadas como exemplos do apelo da ex-prefeita entre os eleitores mais pobres.

Segundo Lula, o PT precisa pensar porque não governou mais São Paulo depois de três gestões progressistas, com Luiza Erundina, hoje no PSOL, Fernando Haddad (PT) e a própria Marta. "O partido precisa fazer alianças.

"O Boulos, que é um jovem talento, precisa de alguém como a Marta que tem a marca de uma boa gestão", disse o presidente. Ele comparou a ex-prefeita com o jogador Roberto Rivelino, craque do Corinthians e da Seleção Brasileira, que trocou o time do Parque São Jorge pelo Fluminense em 1975. "Você é o nosso Rivelino, Marta".

"Para aqueles que acharam que a gente não ia se entrosar, nós vamos fazer a dupla dinâmica para mudar a cidade de SP. Vai ser a aliança dos CEUs com a moradia popular, do bilhete único com as cozinhas solidárias, da experiência administrativa com a coragem de lutar pelo nosso povo", disse o pré-candidato do PSOL. Boulos brincou que Lula, responsável pela aliança com Marta, poderia trazer até o apoio do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) devido aos afagos trocados entre os dois mais cedo durante cerimônia em Santos (SP).

Presidente do PT, Gleisi Hoffmann disse considerar que a ex-prefeita saiu do PT, mas que a sigla nunca deixou fazer parte da imagem pública de Marta. Já Haddad, que chegou a ser chamado de "pior prefeito da história de São Paulo" pela ex-prefeita, deixou a rusga no passado e também exaltou a gestão de Marta, na qual teve a primeira experiência como gestor público, e afirmou que era "muito bom" tê-la no partido novamente.

O evento contou com a presença dos ministros Alexandre Padilha (PT-SP), das Relações Instuticionais, de Márcio Macêdo (PT-SE), da Secretaria-Geral da Presidência, e de Luiz Marinho (PT-SP), do Trabalho, além de parlamentares federais, estaduais e vereadores.