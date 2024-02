TJCE disponibiliza aplicativo Mobile para facilitar atendimento no Poder Judiciário

O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) anunciou, nesta sexta-feira, 2, que o órgão disponibilizou a versão mobile do seu aplicativo. Algumas alterações foram feitas para que o produto final atendesse, com facilidade, às demandas da sociedade.

Na versão atualizada, o aplicativo possibilita a consulta de processos dos sistemas e-SAJ e PJE. Para pesquisar, o usuário deve inserir o nome de uma das partes e ou número do processo. A busca feita pelo aplicativo inclui ações de 1° e 2° graus, tanto da Capital quanto do interior do Estado.

Se for do interesse do usuário, ele pode favoritar o processo e ativar as notificações, para se manter atualizado.