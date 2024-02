Servidores estaduais protestam por reajuste salarial na volta da Assembleia: "Avia, Elmano"

"Avia, Elmano, deixa de enrolação, macho", diz cartaz do Fórum Unificado Das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos do Ceará (Fuaspec). Palavras de ordem foram gritadas no protesto que ocorre na rua Barbosa de Freitas, por onde comumente se dá o acesso ao interior do Legislativo.

Se nessa quinta-feira, 1º, a tensão entre o prefeito José Sarto (PDT) e representantes de servidores municipais da educação e da saúde subiu no plenário da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), nesta sexta-feira, 2, servidores estaduais protestam por reajuste salarial na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) .

"Servidor na rua, Elmano a culpa é sua", bradaram manifestantes.

"O Fuaspec, que é um fórum que congrega mais de 40 entidades representativas de servidores, está aqui hoje reivindicando as pautas da campanha salarial anual de 2024", afirma Ravenna Guimarães, coordenadora-geral do Fuaspec. Conforme Ravenna, a principal reivindicação dos servidores é o reajuste salarial anual.

Servidores estaduais mobilizados por reajuste salarial na volta da Assembleia: "Avia, Elmano", diz um dos cartazes. Trânsito está paralisado na rua Barbosa de Freitas, que dá acesso ao interior do Legislativo cearense. pic.twitter.com/LHd3yBIQHU February 2, 2024

"Inclusive, já estamos em atraso, porque a lei estadual estabelece que tem de ser dado em primeiro de janeiro. Então, já está atrasado e até o momento o governo não sinalizou se irá haver o reajuste", afirma a coordenadora, adicionando que segunda-feira, 5, uma mesa de negociação com o Estado.

Outros tópicos que pautam as mobilizações de servidores, conforme documento de nove páginas de autoria do Fuaspec, são: ascensão funcional, concurso público, reavaliação da reforma da previdência estadual, correção dos valores das diárias e auxílio alimentação para todos os servidores. "Diante do exposto, esperamos que as demandas aqui apresentadas e já garantidas por lei, sejam realmente implementadas pelo governador, mostrando respeito às suas promessas e ao servidor público, garantindo o pleno funcionamento do serviço público estadual", afirma o Fuaspec via documento.