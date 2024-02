PT quer promover concurso de blocos de Carnaval para comemorar aniversário da sigla

O objetivo é que a direção partidária crie uma comissão carnavalesca que vote com base em fotos e vídeos de blocos de carnaval de esquerda

Tendo em vista que a data cairá na véspera do feriado de Carnaval, a intenção da sigla é realizar um concurso e, em março, promover um jantar de comemoração.

O objetivo é que a direção partidária crie uma comissão carnavalesca que vote com base em fotos e vídeos de blocos de Carnaval de esquerda.

Aquele que vencer a competição receberá como prêmio passagens e cortesias para assistir ao desfile das campeãs na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

O jantar deve ser realizado em São Paulo com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Jantar milionário

No ano passado, o PT realizou um jantar em comemoração aos seus 43 anos. Foram disponibilizados 300 convites nos valores de R$ 500, R$ 1 mil, R$ 5 mil, R$ 10 mil e R$ 20 mil. De acordo com o PT, o evento visou arrecadar fundos e reforçar a estrutura do partido.

“É um jantar por adesão, dentro da nossa política de arrecadar fundos para que o partido seja autossustentável financeiramente", afirmou a tesoureira do PT, Gleide Andrade, em publicação feita pelo partido.

O jantar foi promovido no Espaço Porto Real - Beira Lago, uma casa de shows em Brasília. Membros do governo e aliados estiveram presentes no local.