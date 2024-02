Processo de cassação de prefeito de Aratuba é suspenso por "irregularidades" em documentos

De acordo com a nota, na decisão do magistrado, “foram constatadas várias irregularidades insanáveis, que maculam a lisura do processo". Contudo, o órgão gestor, informou que tais irregularidades ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

O prefeito de Aratuba (distante 120 km de Fortaleza), Joerly Vitor (Republicanos), teve o processo de sua cassação suspenso pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE). Conforme a Prefeitura de Aratuba comunicou à imprensa, foram identificadas “várias irregularidades” na ação que tramitava na Câmara Municipal.

1) a existência de aparentes fraudes e manipulações consubstanciadas em montagem de documentações para a formação do processo de cassação, amparada em Boletim de Ocorrência registrado na Delegacia de Polícia Civil em 26.01.2024;

2) cerceamento de defesa e violação do princípio da publicidade pela inexistência de publicização dos andamentos processuais, sem disponibilização das atas das sessões, tampouco informação do andamento processual no portal da Câmara Municipal, o que impediu e continua impedindo o impetrante de realizar sua defesa de forma plena.

Essas pontuações fazem referência ao Boletim de Ocorrência contra dois vereadores da Câmara Municipal, registrado por Joerly, no último dia 26. Na denúncia, o prefeito alega que os vereadores Mayara Acelino (DEM) e Valbério Manguita ( PP) teriam falsificado documentos na Comissão Processante que investiga a sua cassação e de seu vice, Chico Abel (PL).

Ambos os vereadores, no entanto, negaram as acusações e afirmaram não haver documento falso no processo.

Entre as suspeitas apresentadas pelos advogados de defesa de Joerly, estão "páginas em branco", "datas contrárias" e "parecer antecipado". Quanto a este último, os advogados do prefeito afirmam que "já consta a decisão da comissão pela continuidade do processo com data de 26 de janeiro de 2024, sem ao menos acontecer a reunião da comissão e o lavramento de ata, (baseado na documentação recebida pelo vereador Fabiano Silva em 25 de janeiro, um dias antes da referida reunião)" [sic].

A cassação

No último dia 12, o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) emitiu um parecer favorável para que a Câmara Municipal do município de Aratuba retomasse o processo de cassação do gestor municipal, Joerly Vitor. O Legislativo investiga se o prefeito cometeu prática de nepotismo e superfaturamento na contratação de pessoa jurídica.

Os advogados do prefeito, no entanto, alegam que as eventuais condutas não caracterizam infrações político-administrativas, argumentando que houve usurpação da competência do Poder Judiciário para julgar crimes comuns e de responsabilidade, entrando com recurso na Justiça, que pediu o parecer do MP.



