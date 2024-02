O POVO News: os significados do encontro entre Lula e Tarcísio em São Paulo

A edição também fala sobre as provas de que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu informações oriundas do esquema de espionagem ilegal

Seguindo a mesma linha, o episódio detalha a reação de bolsonaristas ao ver a troca de afagos entre Lula e Tarcísio. Aliados do ex-presidente criticaram o governador, por fazer gestos a Lula quatro dias depois de a casa de Jair Bolsonaro , em Angra dos Reis (RJ), ser alvo de buscas da Polícia Federal . Na ação, o alvo das apreensões foi o vereador Carlos Bolsonaro .

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta sexta-feira, 2. Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes , a edição traz as últimas informações sobre os elogios que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) direcionou ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Ambos estiveram presentes na cerimônia de celebração dos 132 anos do Porto de Santos (SP) e assinatura de parceria para a construção de um túnel submerso entre as cidades de Santos e Guarujá.

No que diz respeito às ações da Polícia Federal (PF) e a operação "Abin Paralela", a edição comenta sobre as provas de que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu informações oriundas do esquema de espionagem ilegal.

Além disso, a edição explica a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, em prender os responsáveis por vender dados pessoais do presidente da Corte, Luís Roberto Barroso.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política e colunista do O POVO, Carlos Mazza.

