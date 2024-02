Lula faz novo aceno a Tarcísio e diz 'não ter direito de escolher inimigos'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse ter recorrido "humildemente" ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para selar a parceria entre o governo federal e a gestão estadual na construção do túnel Santos-Guarujá. De acordo com Lula, como presidente da República, ele não tem "direito de escolher inimigos".

"Esse túnel é necessário e ele fica muito caro, seja para São Paulo ou para o governo federal, de fazer sozinho. Então, com muita humildade, São Paulo já tinha projeto, Meio Ambiente já tinha aprovado, então a gente não poderia ficar com a ideia que o governo federal deveria fazer e São Paulo ficar fora", declarou o presidente em cerimônia em comemoração aos 132 anos do Porto de Santos e Anúncio de Investimentos no Túnel Submerso Santos-Guarujá nesta sexta-feira, 2. Diante disso, o chefe do Executivo pediu ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, para chamar o governador e fechar a parceria.

"O presidente da República não pode gostar de um Estado e não gostar de outro", disse Lula. "Digo a partidos que, se a gente quiser ter divergências, esperem as eleições. Nas eleições, você diz o que quer", comentou.