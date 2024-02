Lula chega à cerimônia de anúncio de investimentos no túnel Santos-Guarujá ao lado de Tarcísio

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou por volta das 10h30 desta sexta-feira, 2, à cerimônia de anúncio de investimentos no Túnel Submerso Santos-Guarujá, no litoral paulista. No evento, o chefe do Executivo assinará, ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), termo de cooperação técnica para a execução das obras do túnel. A construção será custeada 50% pela gestão federal e 50% pela gestão estadual, como mostrou o Estadão/Broadcast.

Além de Lula e Tarcísio, marcam presença no evento o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo.