Lia Gomes enaltece Izolda: "Imagina ter uma ex-governadora como prefeita de Sobral"

Segundo a deputada, no entanto, a decisão ainda não está tomada devido ao processo de escolha do senador Cid Gomes, prestes a migrar para o PSB, que envolve "muito diálogo com aliados" . Por isso, o sucessor do prefeito Ivo Gomes (PDT), irmão de Lia, Cid e do ex-ministro Ciro Gomes (PDT) , deverá ser determinado nos "45 do segundo tempo".

"O Cid normalmente conduz esses processos e não costuma resolver as coisas do bolso do colete dele. Ele faz todo um estudo. Primeiro conversa com os partidos, possíveis aliados, conversa com os vereadores, faz pesquisas de como a população vê os nomes que estão postos. Vai sair esse resultado mais nos 45 do segundo tempo", comentou.



Deputada se diz "ansiosa" para se juntar ao PSB

Declarações foram dadas durante a sessão de abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), nesta sexta-feira, 2. Na ocasião, a deputada estadual ainda afirmou que está "ansiosa para se filiar ao PSB" e se juntar à mesma sigla de Izolda. "Estou ansiosa. Espero logo em breve conseguir me filiar ao PSB, seremos companheiras de partido." afirmou.

Um deputado só pode se desfiliar de um partido, sem prejuízos ao mandato, dentro da chamada "janela partidária", que consiste em um período de 30 dias antes das eleições nas quais àqueles parlamentares irão concorrer. Ou seja, do caso de Lia Gomes, será apenas em 2026.

A deputada, no entanto, comentou que espera uma desfiliação anterior a isso, sob determinação da Justiça. "Espero que a Justiça antecipe essa possibilidade de sair do PDT sem perder o mandato. Que a gente possa também, em breve se filiar ao PSB", disse.

Ela ainda confirmou presença no evento de domingo, 4. Na oportunidade, o senador Cid Gomes, junto de cerca de 30 prefeitos, se filiarão ao PSB, presidido por Eudoro Santana, pai do ministro da Educação Camilo Santana (PT).



Com informações de Carlos Mazza e Yuri Gomes/Especial para O POVO