Estamos falando em R$ 6 bilhões em investimentos no túnel Santos-Guarujá, diz Tarcísio

O governador de São Paulo Tarcísio de Freitas afirmou que a parceria celebrada entre o governo estadual e o governo federal para construir o túnel ligando Santos a Guarujá, no litoral paulista, deve somar R$ 6 bilhões em investimentos. "É um pleito de mais de cem anos e que queremos cumprir", afirmou o governador.

Durante evento de aniversário 132 anos do Porto de Santos nesta sexta-feira, 2, Tarcísio disse que as conversas com o presidente, Luiz Inácio Lula da Silva também envolveram acordo para a construção das obras da avenida perimetral. "Vamos fazer obras para melhorar a mobilidade urbana, para tirar as pessoas do engarrafamento", afirmou o governador do Estado.

Com outras obras na Baixada, Tarcísio prevê que os investimentos em parceria com o governo federal superem R$ 8 bilhões. O governador também informou que, além das obras de logística, estão previstas obras de habitação para a região com o programa Minha Casa, Minha Vida.