Elmano "está se recuperando bem" e "monitorando os trabalhos", diz vice-governadora

Diagnosticado com pneumonia, governador segue "dando comandos aos secretários". Jade acredita que, "em breve", o gestor "esteja plenamente recuperado"

“O Elmano está muito bem, se recuperando muito bem. Eu acho que tem algo que é muito importante: a gente tem que valorizar sempre a nossa saúde, né? Então, esse momento de recuperação dele é fundamental”, disse em entrevista após participação na estreia do programa “ Pause por Clóvis Holanda ”.

Jade Romero (MDB), vice-governadora do Ceará e secretária estadual das Mulheres, afirmou ao O POVO nesta sexta-feira, 2, que o governador Elmano de Freitas (PT) apresenta boa recuperação do quadro de pneumonia.

Apesar de o petista não cumprir agendas presencialmente, a vice-governadora informou que o gestor continua monitorando os trabalhos do Executivo estadual. "A gente sempre se fala, ele sempre está ali articulando com os secretários. Então, apesar de eu estar fazendo a agenda presencialmente, ele segue como sempre fez, sendo presente, liderando e dando os comandos aos secretários".

E seguiu: "Às vezes, até digo: 'tem que sossegar mais, né? Tem que descansar mais'. Mas, em breve, daqui uns dias, eu acredito que ele já esteja plenamente recuperado".

Na manhã desta sexta-feira, Jade representou o governador na volta dos trabalhos da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Ele, por sua vez, foi diagnosticado com pneumonia no último dia 15 de janeiro e retornou ao hospital na segunda-feira, 29.