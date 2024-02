Eduardo Suplicy canta 'Eu sei que vou te amar por toda a minha vida' em filiação de Marta

Nesta quinta-feira, 1, o deputado estadual recebeu afagos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), articulador da volta de Marta ao partido. O presidente se deixou fotografar ao lado do deputado segurando o livro que trata da Renda Básica da Cidadania, projeto histórico de Eduardo Suplicy.

O deputado estadual Eduardo Suplicy subiu ao palco para cantar "Eu Sei Que Vou Te Amar", canção de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, no palco do evento de filiação de sua ex-mulher, a ex-prefeita de São Paulo, Marta Suplicy. Eduardo, que chegou a sugerir prévias para a escolha de um vice para o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), acabou recuando da ideia depois, em meio à falta de concorrentes para enfrentar Marta.

O deputado estadual foi casado com Marta por 36 anos, mas a união dos dois acabou em 2001. Em eventos políticos, é comum que Eduardo Suplicy cante. No ato de filiação de Marta, dizendo-se convidado pela banda, ele também cantou "Blowin' In The Wind", de Bob Dylan. Entre outras canções, os músicos divertiram os presentes com um repertório que incluiu "Cowboy Fora da Lei", de Raul Seixas, música em que o protagonista rejeita ser candidato com medo de alguém querer lhe assassinar.

O evento de refiliação de Marta Suplicy, que deixou a legenda e conta com a presença de Lula, do ministro da Fazenda Fernando Haddad, da presidente do partido, Gleisi Hoffmann.