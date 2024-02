Após ser elogiado por Lula, Tarcísio ouve "volta pro PT" e dá gargalhada; veja vídeo

Tarcísio já atuou como servidor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) antes de ser nomeado ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

Tarcísio já atuou como servidor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) antes de ser nomeado ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em agosto de 2011, ainda no primeiro mandato da então presidente Dilma Rousseff (PT), foi indicado pelo general Jorge Fraxe para o cargo de diretor-executivo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit)

Durante discurso de cerimônia de celebração dos 132 anos do Porto de Santos (SP), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mencionou o governador paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e fez um breve resumo da relação entre os dois. Em dado momento, uma pessoa da plateia grita “Volta pro PT, Tarcísio”, o que fez com que o chefe do Executivo estadual e os presentes gargalhassem.

“Eu encontrei com o Tarcísio no meio da Amazônia, trabalhando no gasoduto. Depois o Tarcísio trabalhou com a Dilma Rousseff, depois eu estranhei que ele foi trabalhar com o Bolsonaro, mas paciência, é uma opção dele. E depois, ele ganhou de nós nas eleições. O que que eu vou lamentar? Eu tenho que parabenizá-lo e [me] preparar para derrotar você nas próximas eleições”, afirmou Lula a Tarcísio, antes de cumprimentá-lo no palco.

Durante cerimônia de celebração dos 132 anos do Porto de Santos, um membro da plateia gritou “Volta pro PT, Tarcísio”, em direção ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. A declaração arrancou risos do governador, de Lula e dos presentes. pic.twitter.com/Q5oXFw6wLC February 2, 2024

No evento, realizado no Porto de Santos, em São Paulo, Lula assinou um convênio entre os governos federal e estadual para a construção de um túnel submerso de 1.800 metros ligando as cidades de Santos e Guarujá, uma demanda histórica do litoral sul paulista.

O petista avaliou a parceria como um “ato civilizatório” e Tarcísio disse que era “hora de celebrar o que é histórico”.